Rahip Brunson hakkında karar

DHA - İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, bugünkü dördüncü duruşmada serbest bırakıldı.

Brunson kararı sonrası dolar uçuşa geçti

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

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Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıktı. Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

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Rahip Brunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Aliağa Cezaevi Kampüsü'ne getirildi. Rahip Brunson, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemenin görüleceği salona getirilirken, kampüs çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Duruşma saat 10.45'te başladı.

Brunson'ın avukatının belirlediği tanıkların dinrlenmesinin ardından, davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı. Devam edilen davanın duruşmasında, savcı, esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Saat 16.30 sıralarında ise mahkeme heyeti kararını açıkladı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen, hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırılan Brunson, tutuklu kaldığı süre de dikkat alınarak serbest bırakıldı. Brunson hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Kararın açıklanmasıyla duruşma salonundaki rahip Brunson, eşi ve diğer bazı kişilerin büyük sevinç yaşadıkları öğrenildi.