Kula Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefondan örgüt ile iletişime geçtiği iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen Ş.İ. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Ş.İ. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
21 Eylül 2018 21:13
FETÖ'den ihraç edilen öğretmen tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen Ş.İ., tutuklandı.
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