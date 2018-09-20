Ahmet Hakan'dan Akit yazarına: Güya İslami köşe yazarı...

Mehtap Yılmaz yandaş gazetedeki köşesinde "Birilerinin bu itlerin kafasındaki bitleri ayıklayıp içeri tıkması lazım!" sözleriyle işçi düşmanlığını ve yandaşlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, bu sözlere tepki göstererek şunları söyledi:

AKİT gazetesinde yazan bir yazar, taleplerini dile getirmek için eylem yapan Üçüncü Havaalanı işçileri için “it” demiş.

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Sadece “it” mi demiş?

Hayır!

Buraya yazılamayacak kadar bir sürü yakışıksız şey de demiş.

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Gazete güya İslami gazete...

Yazan güya İslami köşe yazarı...

Fakat yazdığı bu...

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Son günlerde kendilerini İslam’a nispet eden bu ve benzeri şahıslara bakıp da İslam’dan uzaklaşma eğiliminde olanlara sesleniyorum:

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Sakın uzaklaşmayın!

Sakın soğumayın!

Ve şu üç şeyi hiç aklınızdan çıkarmayın:

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- BİR: Emek ve hak, İslam’ın en fazla önem verdiği iki yüce değerdir.

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- İKİ: Peygamberimiz, “İşçinin hakkını alınteri kurumadan ödeyiniz” der.

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- ÜÇ: Temiz ve nezih üslup, İslam’ın başlangıç noktasıdır.

Akit yazarından skandal 3. havalimanı yazısı!