O fiyatta ince belli bardakta çay satanı ihbar edin

Bodrum'da artan fiyatlar, vatandaşın tepkisini çekti. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, 16 TL'ye Türk kahvesi, 18 TL'ye ince belli çay, 23 TL'ye domates çorbası, 15 TL'ye küçük su, 28 TL'ye kola, 34 TL'ye lahmacun satılan yerlerin kendilerine bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Disiplin kurulunda gereken cezayı veriyoruz" diyen Kocadon, şöyle devam etti:

“Vatandaşların haklı olduğu yerler var. Mesela 30 TL’lik vale ücreti inanılır gibi değil. Bizim bu konuda yapabileceklerimiz sınırlı. Bodrum Ticaret Odası üyeleri ile sürekli görüşmeler yapıyoruz. Onlar bu konuda hassas davranıyor. Ama maalesef tatili fırsat bilenler var. Vatandaşlar ticaret odasına konuyla ilgili şikayetlerini iletebilirler. Fahiş fiyat uygulayanlar üyemiz ise işyerini kapatmaya kadar ceza verebiliriz. Herkesin Bodrum’da keyifli tatil yapması için esnafın da dikkat etmesi lazım”