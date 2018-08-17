Ünlülere şantaj davasında 9 sanığa tahliye

Sezen Aksu ve Erdal Özyağcılar'ın da aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptıkları iddia edilen 12'si tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, 9 tutuklu sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının bitmesinin ardından, talepler alındı.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu sanıklardan Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman'ın, savunma içerikleri, tespitlere yönelik açıklamalar, şahsi ve sosyal durumları, olayların içinde bulunuş süreçlerini dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Bu sanıklarla ilgili "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir'in ise, dosyadaki tespitler, şikâyetçi beyanları, sunulan belgelere göre kuvvetli suç şüphesi olması ve sosyal durumları ile suç sonuçlarına yaklaşımlarına göre bu hallerinin devamına karar verdi.

Düzyatan çiftinin tanıklığına başvurulacak

Mahkeme heyeti, şizofreni hastası oduğuna yönelik savunma yapan tutuklu sanık Gökyar Şen ile ilgili, dosyaya sunulan raporlar kapsamında, sanığın 3 haftayı geçmemek üzere Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek suçlar kapsamında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılmasına karar verirken, yaşlarının küçüklüğü sebebiyle dosyaları ayrılan 9 çocuk sanığın soruşturma dosyasının incelenmek üzere ilgili makamdan istenmesini de kararlaştırdı.

Sanıkların dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerini, olası incelemeler, suçta kulanılması şüphesine yönelik tespitler kapsamında bu aşamada reddeden heyet, şikâyetçi Ayşe Neslişah Düzyatan'a, dosyaya sunulan mazeret belgesi kapsamında beyanını alınabilmesi amacıyla tebligat çıkarılmasına, oyuncu olan eşi Engin Düzyatan'ın ise mahkemeye tanık sıfatıyla çağrılmasına hükmetti.

Usulüne uygun tebligat gönderilmesine rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret bildirmeyen şikâyetçilerin dinlenilip dinlenilmeyeceği hususunun, çocukların soruşturma dosyasının incelenmesinden sonra değerlendirilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

İddianameden

İddianamede, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi müşteki sıfatıyla yer alırken, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği belirtilen ve elebaşılığını Gökyar Şen'in yaptığı 18 şüpheli bulunuyor.

Takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının, yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği, şüphelilerce, muhataplarında, kurumsal hat algısı yaratan 0850 ile başlayan hatların satın alındığı belirtilen iddianamede, mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı, kural ihlali olduğu, ya da mavi tik onaylı hesap verileceği vaatleri ile mesaj gönderilerek bağlantı kurulduğu anlatılıyor.

Şüphelilere, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''örgüte üye olma'', ''şantaj'', ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'', ''bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma'', ''bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma'', ''cinsel taciz'' ve ''hakaret'' suçlamaları yöneltilen iddianamede, bu kişiler hakkında 3 yılla bin 321 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.