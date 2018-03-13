Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, ABD enflasyonunun izleneceği güne yatay seyirde 3.84'ten başladı.

Dolar kuru dün 3.8065'ten 3.8514'e tırmandı ve son haftaların en volatil görüntüsünü çizdi. Kur saat 07:30'da 3.8420'de yer alırken, euro/TL 4.7390'dan işlem gördü.

Enflasyonun ardından dün cari açığın beklentiler üzerinde gelmesi piyasaları endişelendirdi. Ana göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi TL'de satış baskısına neden oldu.

Diğer taraftan dolar endeksindeki toparlanma da Türk lirasını olumsuz etkiliyor. Endeksin 90 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor.

Piyasalarda bugün ABD enflasyon verisi (15:30) izlenecek. Fed'in 21 Mart'ta toplantısı öncesi bu yılki faiz artırımlarına ilişkin tahminler 2 ila 5 arasında oldukça geniş bir aralıkta bulunması enflasyon verisinin önemini daha da artırıyor. Beklenti enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 1.8 artacağı yönünde.