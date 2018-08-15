BİM'den Erdoğan'ı kızdıracak kampanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu' kapsamında yaptığı konuşmada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medyaya düşen görüntülerde bazı kullanıcıların iPhone'larını parçaladığı görülüyor. Perakende mağaza zinciri BİM ise yeni bir kampanyaya hazırlanıyor.

İddiaya göre, 17 Ağustos'tan itibaren BİM mağazalarında iPhone 6 marka ürünler uygun fiyatla satışa çıkacak.

Teknolojioku sitesinde yer alan habere göre şirketin seçili mağazalarında yapılacak olan kampanya ile 17 Ağustos 2018 tarihinden itibaren iPhone 6 cep telefonu 1.899 TL fiyat etiketi ile satılacak. Telefonun piyasa fiyatın ise 2000 TL civarında.