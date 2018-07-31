Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine dolardan ilk tepki

Dolar/TL bir kez daha 4.90'ın üzerine çıktı

Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkarmasının ardından 4.89-4.90 seviyelerinde seyreden dolar/TL, akşam saatlerinde bir kez daha 4.90’ın üzerine çıktı.

Öğleden sonra düşüşe geçen ve en düşük 4.8319'u gören kur, akşam saatlerinde yeniden 4.91'li seviyelerden işlem gördü. 10 yıllık tahvilin faizi ise 45 baz puan artarak %18.86 ile rekor kırdı.

Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı, 2018’in 3. enflasyon raporunda yüzde 8.4 olan yıl sonu enflasyon tahmini beklentiye paralel olarak % 13.4'e yükseltildi.