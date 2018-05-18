İşçilere sendika kıyımı

DHA/ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kozmetik ürünleri fabrikasında, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi örgütlenme çalışması yaptı. İddiaya göre, sendikaya üye olan 95 işçinin işlerine son verildi. İşten çıkarılan işçiler, fabrikanın önünde bir araya gelerek halay çekip, düdük çalarak protestoda bulundu.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Başkan Yardımcısı Eyüp Akdemir, 3 gündür eylemlerini sürdürdüklerini belirterek, "2018 Ocak ayından bu yana Kosan Kozmetik yani Flormar'da bir örgütleme faaliyetimiz var. Bu örgütlenme faaliyeti devam ederken bakanlıktan çoğunluğumuzu aldık. Fakat işverene ulaştığında, burada bir sendikal faaliyetin olduğunu düşünerek ilk önce 12 arkadaşımızı, daha sonra da 4 arkadaşımız derken bu işin önüne geçemeyeceğini düşünerek sendika üyesi önünde gördüğü, selam verdiği, bu işe destek vermekle alakalı olan herkesi iş hakkını tazminatsız bir şekilde feshetti. Şu anda 95 arkadaşımızın iş hakkı İş Kanunu 25. maddeden feshedildi. İşveren burada kötü niyet sergiliyor. Ramazan ayında arkadaşlarımızı tazminatsız bir şekilde işten çıkardı. Hiçbirine 5 kuruş para vermiyor. Bu insanlar, işsizlik sigortasından faydalanmıyor. Haklarını gasp ediyor" dedi.

ŞİRKET: ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA SALDIRAN VE DARP EDENLER VAR

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kosan Kozmetik Sanayi, işçilerin işten çıkarılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Şirketin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Şirketimiz Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Petrol-İş Sendikası arasında hukuki bir süreç devam etmektedir ve henüz sonuçlanmamıştır. Bu çerçevede, her zaman yasalara uyumlu biçimde faaliyetlerini sürdüren şirketimizin ilgili sendikaya karşı olumsuz tutumu olmadığı gibi devam eden hukuki süreci etkilememesi adına bir teması da bulunmamaktadır. Öte yandan, bu süreç devam ederken çalışanlarımızdan bazıları geçtiğimiz günlerde yasal dayanağı olmayan, çalışma kanununa aykırı biçimde ve diğer çalışanların güvenliğini de zora sokan eylemlerde bulunmuşlardır. Bu eylemler sırasında maalesef kendi çalışma arkadaşlarına saldıran ve onları darp edenler de vardır. Böylesi bir manzara içerisinde şirketimiz iyi niyetini ve sabrını korurken bütün Kosan Kozmetik iş ailesinin güvenliğini ve huzurunu korumakla sorumlu olduğu için ilgili kişilerin iş akitlerine son vermiştir. Bahsedilen olaylar ülkemizin güvenlik güçleri şahitliğinde yaşanmış, yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınmış ve ilgili hukuki süreç içerisine dahil edilmek üzere yasal mercilere teslim edilmiştir. Yaklaşık 50 yıldır sektörünün önde gelen ihracatçılarından ve işverenlerinden biri olan Kosan Kozmetik'in karşılaştığı bu durum üzüntü vericidir. Maalesef yasa dışı eylemler kamuoyuna çarpıtılarak ve haksız biçimde işten çıkarılma olarak yansıtılmaktadır. Tüm çalışanlarımızın tek yürek halinde üretime devam ettikleri bu ortamda şirketimiz, güvenliği tehlikeye atan yasa dışı eylemlere izin vermeyen tutumunu devam ettirecektir."