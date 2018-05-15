Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Geçtiğimiz günlerde benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamları ve indirimleri artık internet sitesinden açıklamayacağını duyuran Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PUİS) bu hamlesinden sonra vatandaşlar yeni zamlara ulaşamaz oldu.

Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle 15 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 6.20 TL'yi, motorin ise 5.60 TL'yi geçti. PÜİS aldığı karar nedeniyle herhangi bir açıklamada bulunmadı. 9 Mayıs'ta akaryakıt ürünlerinde 2-7 kuruş indirime gidilmişti

Benzin ve motorin fiyatlarında 15 Mayıs 00:00 tarihinden itibaren artış yaşandı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) aldığı karar gereği herhangi bir duyuru yapmazken, akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldığı görüldü.

9 Mayıs'ta benzin ve motorinde yapılan ortalama 2-7 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da 6.02 ve 6.06 TL aralığına düşen kurşunsuz benzin fiyatları 18 kuruşluk zammın ardından en düşük kurşunsuz benzin fiyatı 6.20 TL'nin üzerine çıktı.

Benzinin litresi BP ve Opet'te 6.24, Shell ve Aytemiz'de ise 6.23 TL olurken, motorinin litresi BP'de 5.65 TL, Shell, Opet ve Aytemiz'de ise 5.66 TL oldu.

LPG pompa fiyatları ise 3.38 TL oldu.

ÜNLÜ RADYOCU DUYURDU

Deneyimli radyocu Nihat Sırdar bu duruma sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak değindi.

Sırdar paylaşımında, “Gece yarısından sonra benzine 18 kuruş, mazota 16 kuruş, LPG’ye 12 kuruş zam var. Tamam mı?” dedi.

Bu paylaşımın ardından vatandaşlar gece yarısından sonra benzine, mazota ve LPG’ye zam geleceğini öğrenmiş oldu.