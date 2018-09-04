Rusya, İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib'e hava saldırısına başladığını duyurdu.

Rus savaş uçakları Suriye'de 22 gün aradan sonra İdlib bölgesine hava harekatı düzenledi. Bu periyotta Esad rejimine bağlı savaş uçakları İdlib'de bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Rusya'nın hava saldırısının Cisr Eş-Şuğur, Herş Bisanki, Anb, Cenudiye, Gani, Sermani, Zayzun, Latemineh bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Suriye ordusuyla eş zamanlı düzenlenen operasyona, Suriye Ordusu 4’üncü Zırhlı Tümeni top atışlarıyla destek verdi. Hama’nın Jurin ilçesine konuşlanmış 4’üncü Zırhlı Tümen ayrıca gerilimi azaltma bölgesinin sınırındaki, El Ghab Vadisindeki Karkur ve Kastun tepelerini bombaladı.

Kremlin'den son dakika olarak yapılan açıklamaya göre, "İdlib'deki son durum Tahran Zirvesi'nde ele alınacak. Trump'ın uyarıları sorunun çözümü için yardımcı değil." duyurusunda bulunuldu.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in verdiği bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib ile ilgili attığı tweetten sonra bölgede ciddi bir hareketlilik başlamış durumda. Rus hava saldırısının Halep-Lazkiye hattında yoğunlaştığı ve terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ı hedef aldığı belirtiliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi ise, Rusya'ya ait Hmeymim Havaüssü'nden kalkan uçağın 20 saldırı düzenlediğini belirtti.

Suriye'de Esad karşıtlarının elinde kalan son büyük şehir olan İdlib, son günlerde dünya kamuoyunun gündeminde geniş yer tutarken, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumlar Esad rejimi ve müttefiklerini olası bir operasyonun tehlikelerine karşı uyarmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada bölgeye yönelik askeri bir operasyonun 'ciddi bir felakete' yol açabileceğini söylemişti. Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı öncesinde, tarafların siyasi çözüm arayışı için gözler 7 Eylül'de Tahran'da yapılacak Erdoğan, Putin, Ruhani zirvesine çevrilmiş durumdaydı.