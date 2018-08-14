Trump'ın hakaretleri ABD'yi karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski yardımcılarından Omarosa Newman için Twitter'dan yaptığı açıklamada "köpek" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Beyaz Saray'da görev yapan ve kendisini "ırkçılıkla" suçlayan Omarosa Newman için "köpek" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, son günlerde kendisi aleyhinde açıklamalar yapan eski yardımcısı Newman'a Twitter'dan sert ifadelerle yüklendi. Newman için "köpek" diyen Trump, Newman'ın "ayak takımından bir yalancı" olduğunu savundu.

Trump ayrıca, kendisi hakkında "siyahiler için zenci kelimesini kullanıyor" suçlamasında bulunan Newman'a, "Asla böyle korkunç ve iğrenç bir kelimeyi kullanmadım." sözleriyle yanıt verdi.

Trump ile Newman arasındaki kavga büyürken, çeşitli Amerikan kanallarını dolaşan Newman, Beyaz Saray'daki görevi sırasında gizlice kaydettiği birtakım ses kayıtlarını da dinletmeye devam ediyor.