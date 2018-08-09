Temizlik işçileri Adalet Bakanlığı'nı işgal etti

İngiltere’de “United Voices of the World/Dünyanın birleşik sesleri” sendikasına üye temizlik işçileri, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle 7 Ağustos’ta greve çıktı. Salı günü başlayan üç günlük grev, bugün Adalet Bakanlığı önünde yapılacak kitlesel bir gösteri ile son bulacak.

Evrensel'de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı’nın temizlik işlerini devrettiği OCS isimli taşeron şirkete bağlı olarak çalışan temizlik işçileri, eşit haklar, Londra Yaşam Ücreti, tatil ve hastalık ödeneği talep ediyor. Temizlik işçileri, OCS aracılığıyla Aralık 2017’de ilettiği taleplerine kulak asmayan Adalet Bakanlığı’nı grevler ve grevler süresince gerçekleştirdikleri eylem ve gösterilerle protesto ve teşhir etti. Taşeron şirketin 7.83 sterlin asgari saat ücretine mahkum ettiği temizlik işçileri, Adalet Bakanlığı işçilerinin yararlandığı haklardan da mahrum. 2009’da başlatılan Londra Yaşam Ücreti, yaşam koşullarının İngiltere’nin diğer bölgelerine göre daha pahalı olan Londra’da işçi ücretlerine getiren bir düzenleme. Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı gibi birçok bakanlıkta uygulanan Londra Yaşam Ücreti, ülkede adalet dağıtan Adalet Bakanlığı’nca temizlik işçilerine çok görülüyor.

Grevdeki temizlik işçileri, grevin ikinci günü öğlen paydosu saatinde Adalet Bakanlığı’nın önünde başlattıkları gösterilerini, işgal ettikleri Adalet Bakanlığı binasında devam ettirdiler. Çoğunluğu Latin Amerikalı göçmenlerden oluşan temizlik işçileri yaklaşık bir saat sürdürdükleri işgal eylemi boyunca taleplerini hem taşıdıkları döviz ve pankartlar hem de attıkları sloganlar ve yaptıkları konuşmalarla dile getirdiler. İşgal eylemini Adalet Bakanlığı kendileriyle görüşünceye kadar devam ettireceklerini açıklayan temizlik işçilerinin kararlı tutumu neticesinde üst düzey bakanlık yetkililerinden Susan Acland-Hood, sendika temsilcisi ve işçilerle görüşmeyi kabul etti.

Aynı talepler için mücadele eden ve aynı sendikada örgütlenen Londra’nın merkezi ve en zengin belediyelerinden olan Kensigton ve Chelsea temizlik işçileri de Adalet Bakanlığı temizlik işçileriyle eş zamanlı olarak greve çıktı. Greve çıkan temizlik işçileri, eylemlerini ortaklaştırmak için üç gün boyunca, sabah saatlerinde Kensigton ve Chelsea Belediyesi önünde öğlen saatlerinde ise Adalet Bakanlığı önünde gösteriler gerçekleştirdiler. Çok sayıda sendikanın ve grubun sahip çıktığı greve, Londra’da yaşayan Türk ve Kürt göçmenlerin örgütü DAY-MER de destek veriyor.