Suikast girişimi sonrası gazetecilere gözaltı

Cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik düzenlenen suikast girişimin ardından ülkede gözaltı operasyonları başladı. Venezuelalı yetkililer olayla bağlantılı olarak 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Venezuela Ulusal Gazeteciler Birliği'nden yapılan açıklamada ise suikast girişimin ardından 10'dan fazla medya çalışanının gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan gazeteciler içerisinde Arjantinli ve İspanyol iki yabancı gazetecinin yanı sıra bir AFP haber ajansı çalışanının da bulunduğu belirtildi.

Birlik'ten yapılan açıklamada, "11 gazeteci ve medya çalışanı yasadışı bir şekilde gözaltına alındı. Bazıları dövüldü, bazıları ise soyuldu. Bilgi hakkının ihlalinden sorumlu olanların cezalandırılması çağrısı yapıyoruz" denildi.

Cumartesi akşam patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırının ardından Maduro, saldırının arkasında Kolombiya ve ABD'nin olduğunu söylemişti. İki ülke de iddiaları reddetmişti.

Saldırıyı daha sonra Tişört Giyen Askerler isimli daha önce duyulmamış bir grup üstlendi. Ancak grubun yaptığı açıklamadan sonra Venezuelalı yetkililerden konuyla ilgili bir yorum gelmedi.