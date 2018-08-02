2 Ağustos 2018 23:43

İran'dan Türkiye'ye yaptırım desteği

İran'dan Türkiye'ye yaptırım desteği
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye yaptırım getirmesiyle müttefikleri arasında dahi güvenilmez ülke haline geldiğini söyledi.
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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için Singapur’da bulunan Zarif, İran resmi ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi.

Zarif, "Müttefiklerinin dahi ABD'ye güvenemediği noktadayız. ABD, dün NATO müttefiki bir ülkenin bakanlarına yaptırım uyguladı. Bu girişim, o ülkenin içişlerine müdahaledir. Bütün bunlar ABD yönetiminin hukuk dışı politikalarda ve yaptırım bağımlılığında sınır tanımadığının göstergesidir" dedi.

Dünya