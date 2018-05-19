Erdoğan'dan BM'ye Filistin için Barış Gücü gönderme çağrısı

Sonuç bildirgesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Zirvede ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik" dedi.

"İslam ümmeti tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde Müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir" açıklamasında bulunan Erdoğan, Filistin için “BM’nin Barış Gücü göndermesi” çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satış başları şöyle:

Filistin davasının ululslararası kuruluşlar nezdinde takipçisi olmaya her platformada devam edeceğiz. Ülkemiz ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı BMGK da oylamada 9 redde karşılık 128 ülkenin oyu ile ezici çoğunlukla kabul eidldi. ABDnin baskı ve şantajlarına rağmen alınan karar insanlık tarihine altın harfler ile kazındı. 9 ülke adı duyulmamış ülkelerdir. ABD tüm uyarılarımıza rağmen hukuksuz kararını uygulamaya geçirmiştir. Bu kararın herhangi bi rkıymeti yoktur. Barış sürecini sabote eden bu kararın tüm sonuçları ABD'ye aittir. ABD filistin tarafını cezalandırmıştır. İsrail ödüllendirilmiştir. Trump Cumhuriyetçidir, Bush da cumhuriyetçi idi. Bush bana 'iki devletli çözüme ne diyorsunuz' diye sormuş ve Colin Powell'a talimat vermişti, 'bu işi sen takip edeceksin' demişti. O Cumhuriyetçi böyle söyledi bu Cumhuriyetçi farklı. Demekki Cumhuriyetçilerin kendi arasında sıkıntıları var.'

Teşkilat üyesi ülkeler olarak baskı ile dahi olsa ABD yönetimi izinden gidecek ülkelere karşı her türlü tedbiri almaya hazırız.

Verdiğimiz mücadele sadece müslümanların Kudüsteki haklarının mücadelesi değildir. Putin ve Merkel ile de görüştük.

Filistin'e Uluslararası Barış Gücü gönderilmesi şarttır.

Bu çerçevede, İsrail'in bu suçları ABD'nin desteğiyle işlediği aşikardır. BMGK başta olmak üzere, uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir.

Filistin'e uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Uluslararası toplumun katliamları tribünden izlemeyi bırakarak, bunları engelleyici adımları süratle atması gerekiyor.

İsrail'in katliamlardaki sorumluluğunu belirlemek üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması elzemdir.

İsrail'in hesap vermesi gerekiyor ve er ya da geç vereceklerdir.

Bütün ülkeleri, Filistin devletini ve onun başkenti olarak da Kudüs'ü tanımaya davet ediyoruz.

ABD'nin Kudüs konusundaki kararını bir kez daha reddediyoruz.

Zil takıp oynamak suretiyle orada yapılan açılış töreninin bizim nazarımızda bir kıymet-i harbiyesi yoktur.

Dünyadaki hiçbir devletin şantaja boyun eğerek egemenlik haklarını çiğnetmeyeceğine inanıyoruz.

Artık sabrımızın sonuna geldik. Üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail yerleşkesinde üretilen ürünlerin piyasaya girmesini mutlaka önlemelidir.

uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri, Filistin ve Kudüs'e yönelik tavırları yönüyle değerlendireceğiz.

Tüm üye devletlere, bu kritik süreçte ajansa olan destek ve katkılarını arttırma çağrısı yapıyoruz.

Ramazan ayı boyunca, İİT üyesi tüm ülkelerde Filistin için yardım kampanyası yapacağız.