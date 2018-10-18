Bu sprey çamaşırları yıkamadan temizliyor!

Dünya Halleri - Day2 adlı çamaşır spreyi, kıyafetlerinizi yıkamadan temizleme iddiasında. Tek yapmanız gereken kıyafetinize Day2 spreyi sıkmak ve askıya asmak. 15 dakika sonra kıyafetiniz giyilmeye hazır.

Day2 çamaşır makinesini tamamen ortadan kaldırmıyor. Kıyafetleriniz kirlendikçe yine yıkamanız gerek. Ancak Day2 üzerinde belirgin bir leke olmayan, giyilmiş kıyafetlerinizi yıkamadan bir kez daha giymenizi sağlıyor. Özel kokusuyla kıyafete ferahlık veren sprey, kıyafetlerinizi yıkama sıklığınızı da azaltıyor.

Ütülenmiş gibi

Sprey sadece kıyafeti temizlemekle kalmıyor ayrıca ütülenmiş gibi düzeltiyor. Böylece ütüyle de uğraşmanız gerekmiyor. Spreyi sıktıktan sonra kıyafetinizi elinizle düzeltip askıya asarsanız, 15 dakika sonra kıyafetin ferah ve ütülenmiş gibi olduğunu görebilirsiniz.

Ürünün resmi sitesinde spreyi bir kere kullanıp kıyafetinizi giydikten sonra artık yıkamanız gerektiği belirtiliyor. Yani kıyafetiniz lekelenmediği sürece Day2 kullanarak yıkama miktarını yarı yarıya azaltmak mümkün. Böylece sudan ve elektrikten tasarruf edebilirsiniz.

Spreyin orijinal, hassas ve kot gibi farklı çeşitleri bulunuyor. Kıyafetinize uygun modeli seçmeniz önemli çünkü hassas kıyafetlerinize kot spreyini sıkarsanız kıyafetinize zarar verebilirsiniz. Tek bir spreyin yaklaşık 25 adet kıyafette kullanılabileceği belirtiliyor. Bir spreyin fiyatı 7,5 Sterlin (56 Lira). Ayrıca 4 Sterlin’e (30 Lira) seyahat boyu Day2 satın almak da mümkün.