Ünlü jeofizikçiden deprem açıklaması: 5 gün sonraya kadar...

Gündoğdu, "5 gün sonraya kadar rahatız, deprem olmayacak" dedi.Jeofizik Mühendisi Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu , Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Altıntaş Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonunda inceleme yaptı. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği ( DOHAD) Başkanı Fuat Agalday'ın da eşlik ettiği çalışmada Gündoğdu, beklenen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gündoğdu, Marmara'yı yakından izlediklerini belirterek, "Burada aktivite artmış durumda. Aktivite sürekli aynı noktalarda oluyor, sürekli veri topluyoruz; ancak depremin ne zaman olacağına yönelik bir işaret yok. Biz, beklenen depremin 1766 yılında olan depremin devamı niteliğinde olacağını düşünüyoruz. O da, 7.5?in üzerinde bir şiddet anlamına geliyor. Bu çok büyük bir rakam. Yaklaşık bu büyüklükteki bir enerji ile mücadele edeceğiz" dedi.

SİSTEM DÜNYA'DA TEK

Jeofizik Uzmanı Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu , Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonlarının dünya üzerinde tek kullanan ülke olduğumuza işaret ederek, "Bu istasyonlar sayesinde depremle ilgili anlık veri toplayabiliyoruz. Bu sistemlerden, önceden bilgi almaya çalışıyor, önceden haber alabilir miyiz, buna bakıyoruz. Bilgi alırsak bu bilgiyi bu konuda çalışan ve sorumlu insanlara sunacağız. Bu istasyonlarla yaptığımız iş deprem işaretlerini gözlemlemek. Burada manyetik alanı, ısıyı, basıncı mikro deprem aktivitelerini ve buna benzer birçok parametreyi bir anda görüyoruz. Dünya'da bir tek biz tek istasyonla bu kadar çok parametreyi alıyoruz. Şu anda bizim istasyonlarımız da hiçbir deprem işareti yok. 5 gün sonraya kadar rahatız, deprem olmayacak" şeklinde konuştu.

"19 YILDIR PEKTE BİR ŞEY YAPMADIK"

Yard.Doç.Dr. Oğuz Gündoğdu , " Deprem konusunda ülkemizde tablo iyi değil. 19 yıldır pekte bir şey yapmadık.Bunun tek çözümü kentsel dönüşümdür. Ama şu an yapılan bir kentsel dönüşüm yeterli değil. Sadece binaları yeniliyoruz. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Yapılan çalışmaların tamamı binaları görsel olarak yenilemekten ibaret çalışmalar. Deprem tehlikesi için yeni yapılan binalarda yeterli çalışma yapılmıyor.Kentsel dönüşüm adı altında hareket ediliyor ama esas kentsel dönüşüm bambaşka bir şeydir" dedi.

'DEPREMİN AYAK SESLERİNİ DUYABİLECEĞİZ'

DOHAD Başkanı Fuat Agalday ise Marmara Bölgesi’nde kurulan istasyonların sayısının 150’yi bulacağını söyledi. Kısa vadede deprem beklenmediğini söyleyen Agalday, “Yalova’da bu ilk değil. 2009 yılından bu yana Çınarcık’ta da çalışan bir istasyonumuz var. Marmara’nın şu anda 60 noktasında bu istasyonlar, 24 saat çalışıyor. Yalova’da da başkanımız sağ olsun, destek verdi. Bundan sonra Armutlu Yarımadası’na, Küçük Kumla ve Büyük Kumla’ya da kuracağız. Geçtiğimiz hafta içinde de Mudanya’da 4 tane faaliyete geçti. Marmara Bölgesi’nde tahminen 150’yi bulacak. Tokat’da da çalışmamız var. İstasyonda bulunan tüm cihazlar yerli üretimdir. Yurt dışından hiçbir şey gelmedi. Önümüzdeki 1 haftayı 15 günü çok rahat görebiliyoruz. Kısa vadede büyük bir Marmara Depremi'nin yok olduğunu görüyoruz. Zira bu istasyonlar sadece 15 gün ötesini görebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki; biz Marmara’da meydana gelebilecek 7’den büyük yıkıcı bir depremin ayak seslerini en az 15 gün önceden bu istasyonlar sayesinde duyabileceğiz. Kısa vadede İstanbul’da bir deprem beklemiyoruz. Ama 30 yıl içerisinde böyle bir depremin gerçekleşeceği deprem sayısının artmasından bize gösteriyor” şeklinde konuştu.