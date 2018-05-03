Kablosuz sanal gerçeklik dönemi başladı

Sanal gerçeklik teknolojisinde devrim yaratacağı öne sürülen Oculus Go, 23 ülkede Amazon üzerinden satışa sunuldu.

Cihazın ilerleyen dönemde Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor. Ürün sanal gerçeklik teknolojisinin müdavimleri tarafından uzun zamandır bekleniyordu.

Oculus Go, bilgisayar veya akıllı telefona ihtiyaç duymadan bağımsız olarak çalışabiliyor. Facebook CEOsu Mark Zuckerberg Oculus Go’yu “VR” (virtual reality - sanal gerçeklik) teknolojisine adım atmak isteyen kullanıcılar için en kolay yol olarak gösteriyor.

Oculus Go’nun 32 GB’lik depolama desteği sunan versiyonu 199 dolar, 64 GB boyutundaki versiyonu ise 249 dolar olarak fiyatlandırıldı.

Cihaz için şu anda halihazırda 1000’in üzerinde uygulama ve oyun bulunuyor. Oculus Go’yu üreten şirket geçen yıl Facebook tarafından satın alınmıştı.