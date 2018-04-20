Kayıp engelli yüz tanıma sistemiyle bulundu

Çin’de yüz tanıma sistemi sayesinde kayıp bir adam ailesiyle tekrar bir araya geldi.

Ocak 2017'de kaldığı hastaneden kaçarak kayıplara karışan 31 yaşındaki zihinsel engelli Çinli adam bir yılı aşkın bir süredir kayıptı.

Hastane yetkililerinin kimlik tespiti yapamdığı adam 1 yılı aşkın süredir ülke genelinde aranıyordu. Yetkililerin yüz tanıma sisteminden yararlanarak yaptığı takip sonucu kayıp adamın kaybolduğu yerden birkaç yüz kilometre uzaktaki Sichuan'daki Liangshan Yi kasabasında olduğu sonucuna ulaştı.

Çin basınında yer alan habere göre, ismi verilmeyen kayıp adam, erkek kardeşiyle bir yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi.