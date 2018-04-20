Uydu, yörüngeye giren gezegenlerin yüzlerini değiştirdiklerinde ortaya çıkan parlaklıkta azalma işaretlerini yakalama umuduyla çok sayıda yıldız sistemini inceleyecek. Tess uydusunun amacı, uzayda daha sonra farklı teleskopların daha ayrıntılı şekilde inceleyeceği yerlerin bir kataloğunu yapmak. Projeye liderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) George Ricker "Tess'te neredeyse tüm gökyüzünü gözlemleyebilecek dört adet çok hassas kamera bulunuyor" dedi. TESS uydusu, öncüsü Kepler uzay teleskopunun görevini devralmak için tasarlandı. Kepler geçtiğimiz 20 yıl boyunca 3700 kadar gezegen keşfetti.
20 Nisan 2018 09:00
Gezegen avcısı yola çıktı
Güneş Sistemi'nin ötesindeki binlerce dünyayı bulmak amacıyla Tess uydusu, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
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