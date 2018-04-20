Gezegen avcısı yola çıktı

Uydu, yörüngeye giren gezegenlerin yüzlerini değiştirdiklerinde ortaya çıkan parlaklıkta azalma işaretlerini yakalama umuduyla çok sayıda yıldız sistemini inceleyecek. Tess uydusunun amacı, uzayda daha sonra farklı teleskopların daha ayrıntılı şekilde inceleyeceği yerlerin bir kataloğunu yapmak. Projeye liderlik eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) George Ricker "Tess'te neredeyse tüm gökyüzünü gözlemleyebilecek dört adet çok hassas kamera bulunuyor" dedi. TESS uydusu, öncüsü Kepler uzay teleskopunun görevini devralmak için tasarlandı. Kepler geçtiğimiz 20 yıl boyunca 3700 kadar gezegen keşfetti.