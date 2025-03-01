Zonguldak’ta Halk Pazarında Fiyatlar Cep Yaktı

Geçtiğimiz haftaya göre birçok sebze ve meyvede fiyat artışı yaşandı. Tezgahlarda salatalık 100 TL, kapuska 70 TL, biber 70 TL, domates 60 TL, havuç 30 TL, patates 20 TL, soğan 25 TL, portakal 30 TL, mandalina 35 TL, ayva 30 TL, elma 40 TL, muz ise 90 TL fiyatla satışa sunuldu.

Fiyatların yüksek olması nedeniyle birçok vatandaş, almak istediği ürünleri alamadan pazardan ayrılmak zorunda kaldı. Satıcılar, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirtirken, vatandaşlar ise Ramazan ayında pazardaki fiyatların bütçelerini zorladığını ifade etti.

Kaynak: İHA