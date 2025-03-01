Şehrin En Güzel Manzarasını Gösteren Tepe Çöplüğe Döndü
Tekirdağ’ın eşsiz manzaralarından birine sahip olan Çırçır Tepesi, duyarsız kişilerin bıraktığı çöpler nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Özellikle gece saatlerinde ve hafta sonları yoğun ilgi gören bu seyir noktasında, her geçen gün çöp birikintileri artıyor.
Şehrin en gözde noktalarından biri olan Çırçır Tepesi, günün her saatinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak, buraya gelen bazı sorumsuz kişiler çevreyi kirleterek güzel manzarayı gölgeliyor. Pet şişeler, karton kutular, plastik poşetler ve yiyecek ambalajları, doğanın estetiğini bozarken çevre kirliliğini de gözler önüne serdi.
Belediye ekipleri sık sık temizlik çalışması yapsa da ertesi gün aynı manzara yeniden ortaya çıkmaya devam ediyor. Vatandaşlar, bu olumsuz durumun önüne geçmek için daha fazla denetim yapılmasını ve bölgeye yeterli sayıda çöp kutusu konulmasını talep ediyor.
Kaynak: İHA