Şehrin En Güzel Manzarasını Gösteren Tepe Çöplüğe Döndü

Şehrin en gözde noktalarından biri olan Çırçır Tepesi, günün her saatinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak, buraya gelen bazı sorumsuz kişiler çevreyi kirleterek güzel manzarayı gölgeliyor. Pet şişeler, karton kutular, plastik poşetler ve yiyecek ambalajları, doğanın estetiğini bozarken çevre kirliliğini de gözler önüne serdi.

Belediye ekipleri sık sık temizlik çalışması yapsa da ertesi gün aynı manzara yeniden ortaya çıkmaya devam ediyor. Vatandaşlar, bu olumsuz durumun önüne geçmek için daha fazla denetim yapılmasını ve bölgeye yeterli sayıda çöp kutusu konulmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA