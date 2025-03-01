Zonguldak’ta Dere Islah Projesi Hızla İlerliyor

Zonguldak’ta uzun süredir merakla beklenen dere ıslah projesinde çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak’ta Dere Islah Projesi Hızla İlerliyor

Zonguldak’ta uzun süredir merakla beklenen dere ıslah projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dere yatağında betonlama işlemi tamamlanırken, cam korkulukların montajı için zemin hazırlıkları sürüyor. Zeminin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde kurşun geçirmez cam panellerin monte edileceği belirtildi. Proje tamamlandığında, modern yürüyüş yolu ve estetik görünümüyle bölgeye yeni bir çehre kazandıracak.

Kaynak: İHA

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