Van’da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu! 31 Kişi Gözaltına Alındı

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Van Valiliği’nden yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma ekiplerinin 22 ayrı olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda toplam 31 şüpheli yakalandı.

Gerçekleştirilen aramalarda, bin 688 paket bandrolsüz sigara, 10 elektronik sigara, 40 puro paketi, 18 cep telefonu, 2 metal dedektörü ve 5 litre kaçak alkolün yanı sıra çeşitli yasadışı ürünler ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların, suçun önlenmesi ve şüphelilerin adalete teslim edilmesi amacıyla kesintisiz şekilde sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA