Sokak Ortasında Av Tüfeğiyle Dehşet: Yaralılar Var

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, iddiaya göre husumetli oldukları öğrenilen grup sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğini çıkartan şahıs veya şahıslar E.Ü. ile C.Ü.’ye ateş etti.

Çıkan saçmalardan yaralanan şahıslar yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan iki yaralı, ambulans ile Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.





Kaynak: İHA