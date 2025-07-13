Hatay'da Korkutan Alevler
Hatay'ın Antakya ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
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Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.
Kaynak: AA
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