Uşak'ta Şüpheli Araçtan 500 Gram Uyuşturucu Madde Çıktı

Uşak'ta durdurulan şüpheli aracın içinden 500 gram metamfetamin çıktı.

Uşak'ta Şüpheli Araçtan 500 Gram Uyuşturucu Madde Çıktı

Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobil durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, araç sürücüsü E.Y. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Narkotik
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