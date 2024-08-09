Bolu'da Anız Yangını: 40 Dönüm Arazi Kül Oldu

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde elektrik direğinden çıktığı iddia edilen anız yangınında, 40 dönümlük arazi kül oldu.

Bolu'da Anız Yangını: 40 Dönüm Arazi Kül Oldu

Bolu’nun Göynük ilçesinde elektrik direğinden çıktığı iddia edilen anız yangınında yaklaşık 40 dönümlük arazi küle döndü.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü köyünde kuru otların bulunduğu arazideki elektrik direğinden kaynaklı yangın çıktı. Otların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı.

Ormanlık alana da sıçraya yangın, orman içerisinde örtü yangını şeklinde devam etti. Olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında 40 dönümlük arazi küle döndü.

Kaynak: İHA

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