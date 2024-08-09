Kadın Çoraplı Gaspçıya Hapis Cezası!

Samsun'da yüzüne kadın çorabı takarak patronunu gasp eden çalışan, 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın Çoraplı Gaspçıya Hapis Cezası!

Samsun'da çalıştığı dönercide yüzüne kar maskesi takıp patronuna götürülen 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp eden genç, yargılandığı mahkemece 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde mart ayında meydana gelen olayda, bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E.E. yüzüne kadın çorabı takarak aynı iş yerinde çalışan motosikletli kurye E.K.'yi (48) takip edip, patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti.

E.K. bağırarak çevreden yardım isterken, kaçan O.E.E. bekçiler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.E.E. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında sanık O.E.E. 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi.

Kaynak: İHA

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