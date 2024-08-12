Döner Kavşaktan Düz Karşıya Geçerek Kaza Yaptı: 1 Ölü

Uşak’ta 27 yaşındaki sürücü Abdülkerim Çakmak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs döner kavşaktan düz karşıya geçerek kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında, minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Döner Kavşaktan Düz Karşıya Geçerek Kaza Yaptı: 1 Ölü

Uşak-İzmir karayolunda seyreden Abdülkerim Çakmak (27) idaresindeki sarımsak yüklü minibüs, Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu döner kavşaktan düz karşıya geçerek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Döner Kavşaktan Düz Karşıya Geçerek Kaza Yaptı: 1 Ölü - Resim : 1

Polis ve jandarma ekiplerince çevrede trafik ve güvenlik önlemi alınırken, Uşak-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdülkerim Çakmak’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Malatya'da Bisikletli ile Motosikletli Çarpıştı: 2 YaralıMalatya'da Bisikletli ile Motosikletli Çarpıştı: 2 YaralıYurttan Haberler

Kazada minibüsteki sarımsaklar yola saçılırken, kazanın etkisiyle kavşakta bulunan aydınlatma ve yön tabelaları ise devrildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar
Korku Dolu Anlar Kameralara Yansıdı... Telefonun Bataryası Bomba Gibi Patladı Telefonun Bataryası Bomba Gibi Patladı
Döner Kavşakta Kaza Yapan Minibüsün Sürücüsü Hayatını Kaybetti Döner Kavşakta Kaza Yapan Minibüsün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Oynadığı Savaş Oyunlarının Etkisi Altında Kalan Genç Dehşet Saçtı Oynadığı Savaş Oyunlarının Etkisi Altında Kalan Genç Dehşet Saçtı
Malatya'da Bisikletli ile Motosikletli Çarpıştı: 2 Yaralı Malatya'da Bisikletli ile Motosikletli Çarpıştı: 2 Yaralı
Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı! Aydın’da Yetişiyor: Fiyatı 200 Milyon Dolara Ulaştı!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Korkutan Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Korkutan Deprem
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı Resmi Kayıtlarda Yok Türkiye'nin İlk Kadın Muhtarı Resmi Kayıtlarda Yok
Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki Seneye Hızlı Büyümesi ve Güzel Çiçek Açması İçin Ağustos Ayında Budamanız Gereken 3 Ağaç ve Bitki
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda