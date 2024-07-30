Bolu’da Yarından İtibaren Başlıyor! Tanju Özcan 'Uyarmadı Demeyin' Diyerek Duyurdu: Cezası 14 Bin TL

Bolu Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza attı. Geçtiğimiz 5 sene içerisinde Türkiye'nin en temiz ili seçilen Bolu'da, bu unvanı kaybetmemek adına yeni adımlar atılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ‘uyarmadı demeyin’ diyerek duyurdu uygulama yarından itibaren başlayacak. Bolu’da çevreyi kirletenlere 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

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Bolu’da Yarından İtibaren Başlıyor! Tanju Özcan 'Uyarmadı Demeyin' Diyerek Duyurdu: Cezası 14 Bin TL

O ilimizde uygulamaya konulan yeni karar sonrasında Türkiye'de bir ilk yaşandı. Belediye başkanı duyuruyu sosyal medya üzerinden yaptı. Yaptığı açıklamalarda gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte aldıkları yeni bir kararı duyurdu. Özcan, çevreye çöp atılmasını önlemek amacıyla 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıkladı.

"UYARMADI DEMEYİN"

Özcan'ın açıklamasından satır başları:

"Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız.

Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin!!!"

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