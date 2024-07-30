Otomobil ile Motosiklet Birbirine Girdi! Yaralılar Var

Sivas'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Otomobil ile Motosiklet Birbirine Girdi! Yaralılar Var

Sivas’ın Şarkışla ilçesinden Kandemir Mahallesi Ulu Cami caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

A.K. idaresindeki otomobil E.Ş. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu A.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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