Türkeli'de İlk Doğal Gaz Yakıldı

15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğalgazın Türkeli halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün, Türkeli halkı için çok anlamlı bir gün. Birçok zorluk ve emekle bu noktaya gelindi. Doğalgaz, sadece ısınma değil, aynı zamanda çevreye duyarlı ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmanın da önünü açmaktadır. Bizler de devlet olarak, Türkeli'nin her alanda kalkınması için gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HAYIRLI OLSUN'

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de "Türkeli'nin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bugün de bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Doğal gaz halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Törende, AKP Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AKP Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve doğalgaz firması yetkilisi de birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından, dua eşliğinde doğal gaz meşalesi yakılarak tören sona erdi.

Kaynak: İHA