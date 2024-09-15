Trafikte Acı Ölüm! Devrildikten Sonra Alev Alan ATV'nin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrildikten sonra alev alan ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafikte Acı Ölüm! Devrildikten Sonra Alev Alan ATV'nin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Niksar ilçesi Yeşilhisar köyünde meydana geldi. M.Y. idaresinde ki ATV sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle ATV alev aldı. Alevler otluk alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. ATV'nin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın, çevredeki diğer arazilerine sıçramadan güçlükle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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