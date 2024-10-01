Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Trafikte aksamalara neden olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve iş yerlerine sığınarak korunmaya çalıştı.
Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken bazıları iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.
Akçaabat ilçesinde de yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan sürücülere polis ekipleri yardımcı oldu.
Kaynak: AA