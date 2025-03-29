Trabzon'da Örtü Yangını... 4 Dönüm Kül Oldu

Trabzon’ın Sürmene ilçesinde Kuşluca Mahallesi’nin yüksek kesimindeki ormanda öğle saatlerinde örtü yangını meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sürmene Şefliği ekipleri, TİSKİ ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangına, ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA