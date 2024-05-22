Teneffüste öğrencileriyle top oynayan öğretmen hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görev yaptığı okulda, teneffüste öğrencileriyle birlikte top oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.

Teneffüste öğrencileriyle top oynayan öğretmen hayatını kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde görev yaptığı okulda, teneffüste öğrencileriyle top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş (49), öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.Bunu gören diğer meslektaşları müdahale ettiler.

112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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