Tekirdağ'da Yanan Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Olay, Fatih Caddesi’ne yakın bölümdeki tek katlı bir evde yaşandı. İrfan Sertbaş ve ailesinin yaşadığı ikametten bir anda dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, TREDAŞ ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

Çorlu itfaiye ekipleri, yangına içeriden, dışarıdan ve çatıdan müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: İHA