Konak’ta Motosiklet Denetiminde 114 Sürücüye Ceza Kesildi

İzmir’in Konak ilçesinde 10-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş çalışmaları kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı denetim yapıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği çalışmalarda ilçede 2 bin 115 kişinin GBT sorgusu yapılırken; 352 araç, 258 ticari taksi ve 428 motosiklet kontrol edildi.

Yapılan denetimler neticesinde, 7 motosiklet trafikten men edilirken, 114 sürücüye ve aracına toplam 395 bin 714 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, aranan 6 kişi yakalanarak emniyete teslim edilirken, 4 şahsın uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından adli işlemle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Kaynak: İHA