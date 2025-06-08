Tarsus’ta 3 Gündür Kayıp Olan Şahıs Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, Hacıbozan Mahallesi’nden geçen bir derenin kenarında hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan inceleme sonucu cansız bedenin 74 yaşındaki yabancı uyruklu A.C.’ye ait olduğunu belirledi. A.C.'nin 3 gün önce kaybolduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerine sağlık ve savcılık ekiplerini sevk ederken, A.C.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA