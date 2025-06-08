Antalya’da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Park Halindeki Araca Çarptı

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Olay, Yeşilbahçe Mahallesi Yalım Park Caddesi’nde saat 23.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Demircan Y. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün motosiklet ehliyetine sahip olmadığı belirlendi. Demircan Y.’ye toplam 18 bin TL idari para cezası kesilirken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA