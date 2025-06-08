İstanbul'da Sahil ve Parklar Tıklım Tıklım Doldu

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Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde havanın da sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahiller, plajlar, parklar ve millet bahçelerinde yoğunluk oluşturdu. Öğle saatlerinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları ise parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.

Büyükçekmece sahiline gelen bazı vatandaşlar denizde yüzüp, kıyıda güneşlenirken bazıları da sahil boyunca yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise sahil hattında yer alan kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Bayram tatilini kent merkezinden uzak yerlerde geçirmek isteyenler ise D-100 kara yolunun Silivri yönünde araç yoğunluğu oluşturdu. Bakırköy'deki Ataköy'ün sahil kesimleri de bayramın üçüncü gününde kentin en hareketli bölgeleri arasında yer aldı. Bazı vatandaşlar kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken bazıları da piknik yaptı.

Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar ise sahildeki parklarda eğlendi. Salıncağa binen, kaydıraktan kayan ve oyun alanlarında koşturan çocuklar, renkli görüntülerle bayramın neşesini yansıttı. Kennedy Caddesi'nde sahilde vakit geçirmek isteyen araç sürücüleri, yol kenarında uzun park kuyrukları oluşturdu. Zeytinburnu ve Fatih sahilleri de piknik yapmak ya da çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Sıcak havada bunalanlar denize girerken, bazı vatandaşlar ise sahil hattı boyunca yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA