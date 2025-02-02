Tam 5 Ton! Tekirdağ Hamsiye Doydu

Tekirdağ'da düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nde yaklaşık 5 ton hamsi ikram edildi. Vatandaşlar festivalin tadını horon oynayarak çıkardı.

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Tam 5 Ton! Tekirdağ Hamsiye Doydu

Karadeniz Mahallesi'nde, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince gerçekleştirilen festival son gün etkinlikleriyle devam etti. Vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip kemençe eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

5 TON HAMSİ DAĞITILDI

Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilerek ızgaralarda pişirilen yaklaşık 5 ton hamsi vatandaşlara dağıtıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da vatandaşlara hamsi ikram etti.

Festival kapsamında bu akşam şarkıcı Resul Dindar sahne alacak.

Kaynak: AA

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