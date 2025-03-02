Şırnak'ta Freni Boşalan Tır Şarampole Devrildi: 1 Can Kaybı
Şırnak'ta freni boşalan kömür yüklü tır şarampole devrildi. Kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi yeni Şırnak yolunda Feyaz Ak yönetimindeki toz kömür yüklü tır, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde tırda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsünün cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Cizre-Şırnak karayolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılıp çevreye saçılan kömürün temizlenmesi ile yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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