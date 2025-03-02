Kırıkkale'de 4 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Kırıkkale'de "basit yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Çerikli Beldesi'nde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (25) yakalandı.
"Basit yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: İHA
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