Sinop'ta Terkedilmiş Ahşap Yapıda Yangın

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Yangın, Çayiçi Mahallesi Karanfil Sokak'ta bulunan metruk bir ahşap yapıda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, binadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, kısa sürede yapının tamamına yayılırken, olay yerine ulaşan ekipler yoğun çaba harcayarak alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA