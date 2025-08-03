Ayvalık Cunda’da Deniz Dibi Temizliği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ayvalık Belediyesi, Tema Ayvalık, TURMEPA Temsilciliği, Setur Marina Ayvalık ve çevre gönüllülerinin katılımıyla Cunda Adası'nda (Alibey) çevre temizlik etkinliği yapıldı. “Seninle Temiz Cunda” mottosuyla başlatılan farkındalık çalışmasında, deniz dibinden ve yüzeyinden toplanan atıklarla kirliliğin boyutu gözler önüne serildi.

Dalgıçlar deniz dibinden sandalyeler, plastik ve cam şişeler, araç lastikleri, balık ağları ve daha birçok atık çıkardı. Deniz yüzeyindeki temizlik ise toplama araçlarıyla tamamlandı. Etkinliğin ardından çıkarılan tüm atıklar, Cunda sahilinde bir “utanç tablosu” olarak sergilendi.

Doğaya verilen zarara dikkati çekerek çevre duyarlılığı çağrısı yapan Ergin, “Gerçekleştirdiğimiz bu temizlik çalışması yalnızca çöp toplamak değil, aynı zamanda bir toplumsal farkındalık yaratma çabasıdır. Burada sergilenen manzara, doğaya verilen zararın göstergesi. Ayvalık’ta, denizimize ve doğamıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Tüm vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için benzer çalışmalara destek vermeye bekliyoruz. Unutmayalım: Denizlere attığımız her şey, bir gün bize geri döner. Doğayı kirleten bizsek, temizlemek de bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA