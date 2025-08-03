Bandırma’da Otomobil Takla Attı! 2 Kişi Araçta Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

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Edinilen bilgilere göre, 34 RS 1529 plakalı Kia marka otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ters dönen araçta bulunan iki kişi araç içinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma ve Gönen’den itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA