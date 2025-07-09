Silivri'de Konteyner Yangını Buğday Tarlasına Sıçradı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi’nde, gölet kenarında bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki buğday tarlasına sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yoğun müdahalesiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar durumu, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşecek. Bölge sakinleri, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin hızlı müdahalesine destek veriyor.

Kaynak: İHA